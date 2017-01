Milan, in sospeso tra Isole Vergini e sogni di mercato

© foto di Federico De Luca

Sono sempre più controverse le notizie che accompagnano il Milan al closing del 3 di marzo. L’ultima evoluzione è stata quella riguardante la provenienza della seconda tranche della caparra incassata da Fininvest in un gioco ad incastri di scatole cinesi, la cui provenienza non può che destare attenzione e curiosità nell’animo di chi ha a cuore i destini del club meneghino e… non solo. Il vero interrogativo, più che sul mercato nell’immediatezza della sessione in corso, è quindi legato a stabilire la provenienza dei soldi in questione, non solo a livello geografico. A maggior ragione dopo avere individuato il paradiso fiscale delle isole Vergini come centro focale della questione. Intanto, seppur con diversi rallentamenti, procede anche la sessione di mercato. Il nome più interessante è quello di Deulofeu, con l’esterno dell’Everton che potrebbe essere stato liberato dai recenti innesti in casa dei Toffees e che potrebbe di conseguenza arrivare alla corte di Montella inserendo un diritto di riscatto nella trattativa in corso. Il vero obiettivo, tuttavia, è a lungo termine e risponde al nome di Keita Balde. L’attaccante della Lazio non rinnoverà il suo contratto con il club di Lotito ed i recenti continui abboccamenti tra il suo agente Calenda ed il futuro ds del Milan Mirabelli lasciano intendere la volontà congiunta di creare un futuro condiviso tra le parti. Non sarà semplice, infine, arrivare a Badelj sin da ora. Nonostante il contratto in scadenza Paulo Sousa sta spingendo per bloccarne la cessione nell’immediato, con buona pace del Milan e degli altri club interessati.