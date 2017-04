Milan, l'agenda del dopo closing: priorità ai rinnovi e a Montella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la nuova proprietà sta già preparando l'agenda del dopo-closing, con in cima alla lista delle cose da fare, la discussione dei rinnovi di contratto di Suso, De Sciglio e Donnarumma: giocatori che rischiano di finire sul mercato in assenza di un prolungamento contrattuale. In seguito, i dirigenti incontreranno anche Montella, non solo per confermarlo, ma anche per programmare le strategie in vista della prossima stagione.