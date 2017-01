Milan, l'agente di Deulofeu chiederà ufficialmente la cessione all'Everton

© foto di Federico De Luca

Gerard Deulofeu e il Milan. Ventidue anni, ieri è rimasto ancora in tribuna in casa Everton. Ronald Koeman non vede infatti il canterano del Barça e l'ha tenuto fuori anche contro il Southampton. Il Milan, scrive oggi Tuttosport, lavora per averlo in prestito secco, ipotesi prospettata da Adriano Galliani all'entourage del ragazzo. Così il procuratore, a breve, sarà a Liverpool per chiedere ufficialmente la cessione all'Everton.