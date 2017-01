Milan, l'ex Seedorf: "Montella mi somiglia, sta facendo bene"

© foto di Pietro Mazzara

Clarence Seedorf, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, a margine del Fifa World Player ha parlato del Milan di Montella: "Lui è come me, è un ex giocatore che ha grande voglia di un buon gioco. Sono contento che sia riuscito a dare quello che serviva al Milan, tanti giocatori sono cambiati e sta facendo bene. Alla Fiorentina ha fatto bene e meritava un'occasione importante. Cessione del club? I tempi cambiano, solo Berlusconi può spiegarne i motivi. Il Milan esisterà sempre, la grande forza di queste società sono i tifosi".