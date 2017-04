L'obiettivo di mercato del Milan Mateo Musacchio ha parlato del suo futuro ai microfoni di As: "L'unica novità è che il Villarreal mi ha proposto il rinnovo per restare per tanti anni ancora. Sono orgoglioso della fiducia della società nei miei confronti. Il Milan? Vedremo. Ogni estate si parla di un mio possibile trasferimento, ma alla fine sono sempre rimasto".