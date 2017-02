Milan, l'ultima offerta a Caceres è di 250mila euro più gettoni di presenza

© foto di Federico De Luca

Martin Caceres e il Milan, arrivano le ultime novità attraverso il blog di Alfredo Pedullà. “Ore di valutazione per Caceres, il versatile difensore classe 1987 che potrebbe ritrovare una squadra dopo 7 mesi da svincolato. L’ex Juve ha superato le visite mediche per conto del Milan, anche se prima di un mese difficilmente sarebbe in condizione, dal momento che non gioca una gara ufficiale da un anno. Ma adesso, com’è noto, la partita si gioca sull’ingaggio ed ecco l’ultima proposta fatta pervenire dal Milan all’ uruguaiano: ingaggio da circa 250mila euro netti fino a giugno, come parte fissa, cifra alla quale andrebbe aggiunto un gettone da 30mila euro per ogni partita disputata. Caceres decide”, si legge sul portale dell'esperto di mercato di Sportitalia.