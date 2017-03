Milan, la cessione infinita. Altri 30 giorni di dubbi e incertezza

Sembra di rivedere sempre lo stesso film, con il finale che però ora sta diventando troppo scontato. La cessione del Milan è divenuta ormai un giallo, dove al momento della svolta sopraggiunge il colpo di scena che manda il popolo rossonero nello sconforto più totale. Nella giornata di ieri è arrivata l’ennesimo rinvio di questa lunghissima cessione dopo un incontro fiume tra i due advisor, la decisione finale porterebbe ad una proroga di 30 giorni con il versamento di un ulteriore caparra di 100 milioni entro venerdì 7 marzo.

I cinesi pure questa volta non sono riusciti a mettere insieme tutti i soldi per acquistare il Milan, così hanno chiesto un altro slittamento a Fininvest. Dopo quest’ultimo atto è chiaro che la fiducia e le quotazioni del gruppo asiatico solo in netto ribasso, con la tifoseria milanista ormai stufa di essere presa in giro sia da una parte che dall’altra, perché a rimetterci in questa storia è solamente il Milan.

Secondo le ultime ricostruzioni il problema di questo ennesimo ritardo sarebbe dovuto al fatto che un paio di investitori della cordata si sarebbero sfilati da Ses nelle ultime ore, lasciando nei guai YongHong Li. Emergono quindi ulteriori dubbi e incertezze sulla consistenza economica del consorzio e sulla struttura troppo fragile messa in piedi da YongHong Li. Saranno altri 30 giorni di attesa, ma a questo punto in tanti si chiederanno se realmente vale la pena passare in mani poco sicure, di gente che non ha nemmeno la forza di acquistare il club, come potrebbe mai spendere ogni anno tanti quattrini per riportare il Milan a grandi livelli?