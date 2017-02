Milan, la riscossa delle seconde linee

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo storico successo del Milan in casa del Bologna, con due uomini in meno, porta la firma anche dei giocatori che fino ad ora sono stati utilizzati pochissimo. Basti pensare che la linea difensiva nella ripresa era composta da Abate, Zapata, Gomez e Vangioni, tre giocatori su quattro sono stati impiegati col contagocce da Montella fino ad ora. Il colombiano era alla seconda apparizione in campionato, addirittura Vangioni all’esordio dal primo minuto dopo sette mesi di Milan. Gomez è quello che ha giocato di più ma nelle ultime sfide era finito indietro nelle gerarchie. La difesa delle seconde linee ha retto fino alla fine e ha dato possibilità al Milan di trovare il gol nel finale con Deulofeu e Pasalic.

Lo spagnolo si è caricato la squadra sulle spalle e con grande responsabilità è andato a dar fastidio alla difesa rossoblù, trovando poi una giocata eccezionale al novantesimo. Ma è stato il Milan delle seconde linee se si considera l’utilizzo di Poli nella ripresa col Bologna, un altro giocatore adoperato pochissimo. Montella tra l’altro dovrà contare su questi elementi anche per la trasferta di Roma contro la Lazio, perché i titolari sono quasi tutti fuori, soprattutto in difesa. Romagnoli ha un problema ai flessori e non sarà arruolabile, De Sciglio e Antonelli sono ancora infortunati, Calabria proverà a stringere i denti ma non è detto che ci sia. Paletta sarà squalificato, quindi il tecnico campano sarà nuovamente costretto ad affidarsi a quelle seconde linee che fino ad ora non hanno mai giocato.