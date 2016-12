Milan, la scelta di SES: sì al rinnovo di Bonaventura, no a quello di Paletta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si deciderà tutto di comune accordo. A gennaio, il Milan dovrà portare avanti tutte le operazioni di mercato con l'avallo sia di Fininvest che della Sine-Europe Sports. E' un discorso che riguarda, ovviamente, anche i rinnovi contrattuali, argomento molto caldo a via Aldo Rossi di questi tempi.

Da SES, riporta la Gazzetta dello Sport, è arrivato l'ok per blindare Giacomo Bonaventura fino al 2021 con un ingaggio più alto rispetto a quello attuale. Discorso diverso, invece, per Gabriel Paletta: la cordata cinese ha detto no al prolungamento dell'attuale accordo che scadrà nell'estate 2018.