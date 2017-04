Milan, la strategia per Gigio. Scendono in campo i genitori

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Entro la fine di questa settimana il Milan, dopo aver ufficializzato Massimiliano Mirabelli come nuovo ds, inizierà a lavorare sui rinnovi di Suso, De Sciglio, ma soprattutto Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato da Libero il club rossonero ha una strategia precisa per superare i dubbi dell'agente Mino Raiola. I dirigenti del Milan vogliono, infatti, incontrare i genitori di Gigio per spiegare loro il progetto cinese e convincerli così a rifiutare la corte di Juventus, Real Madrid e Manchester United.