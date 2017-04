Milan, Lapadula: "Pescara? Se segno non esulto. Zeman una leggenda"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Lapadula per la prima volta a Pescara da ex. L'attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista a Il Centro: "Per me ogni gara è importante, ma quella di domenica sarà speciale: tornerò in un posto dove sono stato bene e che mi ha aiutato a crescere. È la mia partita del cuore, se segno non esulto. Zeman? È un grande intenditore di calcio, con lui gli attaccanti hanno sempre segnato tanti gol. È una leggenda per Pescara. Il passaggio in rossonero? Quando ho scoperto dell'interesse del Milan ho detto subito sì. Il Milan ha chiamato e sono andato con il consenso della società. Certe decisioni si prendono sempre in tre. E comunque penso che la dirigenza sia rimasta contenta"