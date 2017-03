Milan, le mosse sul mercato partono dalla difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un mercato molto movimentato quello che aspetta il Milan in estate. Se dovesse verificarsi il cambio societario (closing fissato per il 14 aprile), la nuova dirigenza potrebbe basarsi su un budget idoneo per rinforzare la rosa di Montella. Non ci sono ancora, nello specifico, indicazioni su quanto Fassone e Mirabelli avranno a disposizione, ma si parla comunque di una sessione di alto livello rispetto al recente passato.

Le mosse dovrebbero cominciare dalla difesa, un giocatore che molto probabilmente vedremo a Milano l'anno prossimo è Sead Kolasinac dello Schalke 04, in scadenza di contratto. L'esterno bosniaco avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri. Sempre in difesa il Milan potrebbe partire all'assalto di Mateo Musacchio. Il centrale del Villarreal scade nel 2018 quindi il prezzo che pagherebbe la società di via Aldo Rossi sarebbe inferiore a quello chiesto nella scorsa estate, quando fu molto vicino al trasferimento.

Sempre in difesa andrebbero registrati due rinnovi molto importanti. Il primo è quello di Gianluigi Donnarumma, portiere che la nuova proprietà vorrebbe blindare, così come l'attuale dirigenza. A prescindere da chi governerà il Milan della prossima stagione, il rinnovo di Donnarumma sarà una priorità, le cifre dell'affare saranno molto alte perchè Gigio avrà un notevole e sostanziale aumento salariale. Più difficile il prolungamento di Mattia De Sciglio, le ultime indiscrezioni lo allontanano da Milanello, con la Juve pronta ad accoglierlo. Sarà fatto comunque un tentativo per tenerlo.