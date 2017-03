© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, una delle prime mosse dei dirigenti del Milan dopo il closing fissato per il 14 aprile, sarà quella di convocare in Italia l'esterno dello Schalke 04 Sead Kolasinac per evitare che altri club si inseriscano come successo per Dahoud e il Borussia Dortmund. Il giocatore è in scadenza di contratto e quindi può firmare senza chiedere il permesso al suo attuale club.