Milan, Luiz Adriano allo Spartak Mosca: accordo raggiunto e contratti firmati

È ormai tutto fatto per il passaggio dell'attaccante Luiz Adriano allo Spartak Mosca. Come riferito da SkySport, il Milan ha raggiunto l'accordo con i russi per il trasferimento dell'ormai ex rossonero.

Mancano ora soltanto le visite mediche, dopo le quali verrà ufficializzato il cambio-maglia. Nel pomeriggio le due società hanno firmato i contratti dell'operazione.