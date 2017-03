Milan, Maiorino: "Dispiace per la sconfitta, ripartiamo dal Genoa"

Il direttore sportivo del Milan, Rocco Maiorino, ha parlato così ai microfoni di Milan Tv: “Dispiace. Non solo eravamo riusciti a portare a casa il pareggio ma avevamo anche tentato di vincere, percepivamo che potevamo fare qualcosa in più, siamo una squadra che non si arrende mai, accettiamo però le decisioni arbitrali come abbiamo sempre fatto e pensiamo al Genoa. C’era delusione nello spogliatoio per il mancato risultato perché c’era consapevolezza di poter portare a casa almeno un punto, ora testa subito al Genoa per conquistare tre punti per l’Europa. Gigio è una realtà non più una sorpresa ma tutti hanno giocato una grandissima partita, Ocampos ha fatto benissimo da prima punta. La squadra ha dimostrato di crescere domenica dopo domenica, non sempre si può vincere, prendere gol dopo i minuti di recupero fa male ma questo è il calcio. Tutti i giocatori hanno dimostrato di poter indossare questa maglia e di far benissimo, dispiace aver perso dei giocatori che stavano avendo continuità. Io non sono preoccupato per le assenze, sono defezioni importanti ma non ho timori su chi giocherà e sono sicuro che lo farà benissimo.”