Milan, Maiorino: "Non siamo in difficoltà psicologica, ma di risultati"

Rocco Maiorino, ds del Milan, ha parlato prima della sfida al Bologna ai microfoni di Premium Sport: "Non è un momento di difficoltà psicologica ma di crisi di risultati. Nelle ultime partite abbiamo anche fatto meglio a livello di gioco. Speriamo di tornare a fare tre punti stasera. Bacca è uno che vive per il gol e se non riesce a mettere il timbro si può innervosire. Ma nel sistema di gioco non lo vedo in grande difficoltà. Sono sicuro che stasera, mosso dall'orgoglio, farà una grande partita. Questi momenti fanno crescere i giovani, come tutte le difficoltà. Sono molto fiducioso".