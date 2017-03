Milan, Maiorino: "Seguivamo Pjaca, Juve più veloce. Suso? Non rischiamo"

Rocco Maiorino, ds del Milan, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Juventus-Milan: "Speriamo che non la decida Pjaca. Nell'economia della gara lui o Mandzukic cambia poco. Pjaca l'avevamo seguito molto ma la Juve è stata più veloce di noi. C'è mancato poco. Abbiamo tutti un ottimo rapporto con Braida, ma ci manca molto tempo per definire l'affare Deulofeu. Lui si sta rivelando determinante, e a fine anno valuteremo se sarà possibile averlo ancora con noi. Finché non ci sarà comunicazione diversa di Fininvest noi siamo con loro. L'Europa è un obiettivo, inutile nasconderci. E passa anche da partite come questa, speriamo di fare risultato per continuare la scalata. Abbiamo preferito Suso perché non è rientrato al 100%. Ocampos ha caratteristiche diverse, ma il mister li allena su tutte e due le fasce".