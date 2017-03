Milan, Maiorino: "Siamo in salute e gli ultimi risultati lo confermano"

Fonte: milannews.it

Rocco Maiorino, direttore sportivo rossonero, ha rilasciato queste parole a Milan TV dopo la vittoria contro il Chievo:

Su Suso: “Ha avuto un piccolo problema muscolare, non credo sia nulla di grave. Per precauzione ha preferito uscire”.

Su Sosa: “Ha fatto un’ottima partita, si è imposto bene in mezzo al campo. È un giocatore intelligente e di grande qualità, non mi sorprende. È un ragazzo molto sensibile, è arrivato tardi e non ha fatto la preparazione con noi, ha patito un po’ all’inizio. Poi si è allenato bene, ha capito cosa voleva il mister in un ruolo non suo e i risultati si stanno vedendo”.

Sulla partita: “Non si possono dominare tutte le partite dal primo all’ultimo minuto. Il lavoro del mister si vede, così come la voglia dei ragazzi. Siamo in salute, andiamo a Torino convinti di poter dire la nostra”.

Sul momento della squadra: “Siamo in salute, poi quando si giocano le partite ci sono anche tanti altri aspetti da tenere da conto. Stiamo bene e si vede anche dai risultati che stiamo ottenendo”.

Sulla Juventus: “Viviamo partita dopo partita. Sarà una settimana importante come le altre. Cercheremo di portare a casa i tre punti per proseguire la strada verso il nostro obiettivo che è l’Europa”.

Su Donnarumma: “Non c’è nessuna novità. Siamo coinvolti in questa cessione del club e quindi aspettiamo delle direttive da Fininvest. Noi continuiamo a lavorare. Quando verrà sciolta questa situazione, o noi o i cinesi arriveranno ad un accordo con Gigio. Per noi è una priorità”.

Su Galliani: “Era molto felice. Siamo sempre teso quando giochiamo”.

Su De Sciglio: “E’ giovane, ma è uno della vecchia guardia. Anche questa sera ha dimostrato le sue qualità, è un leader silenzioso”.

Su Abate: “I medici stanno valutando la sua situazione. Dedichiamo anche a lui questa vittoria”.