Milan, Montella è al sicuro: tecnico confermato anche senza l'Europa League

TuttoSport oggi in edicola fa il punto sul momento e il futuro del Milan, concentrandosi sulle possibilità di conferma del tecnico Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato, non ci sono dubbi in questo senso.

L'ex allenatore di Fiorentina e Sampdoria ha infatti incassato la fiducia di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli (nuovi ad e ds del club), con una panchina che sarebbe al sicuro anche in caso di mancata qualificazione all'Europa League.