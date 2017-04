Milan, Montella ammette: "Mia esultanza un po' fuori dalle righe"

Ai microfoni di Radio Rai ha parlato il tecnico del Milan Vicenza Montella dopo il derby pareggiato 2-2 contro l'Inter al 97': “Ho visto molto emozionata la proprietà, anche io ho esultato un po’ fuori dalle righe e ho capito cosa aveva provato l’Inter all’andata dove li avevo un po’ pizzicati per l’esultanza, adesso ho capito. Credo che sia stato un pareggio meritato al termine di una partita strana. La vigilia è stata anomala, comunque è stato un bene che il closing sia avvenuto prima del derby. Adesso mancano 6 partite, non abbiamo ancora perso con le squadre che sono nostre competitor. Siamo davanti all’Inter e non ci dispiace”.