Milan, Montella: "Bacca? Ce l'aveva con se stesso. Tutto è migliorabile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Montella, tecnico del Milan, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria nel lunch-match: "Carlos non l'ho visto, ma spesso i calciatori quando escono mugugnano anche con se stessi, non solo con l'allenatore. È tutto migliorabile, anche le cose perfette. Non si può dire che la squadra non giochi, non arrivi al cross, non riempa l'area. Ora andiamo avanti: c'è da lavorare e darsi da fare tutti, compreso me. Questa è la strada".