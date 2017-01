Milan, Montella ha chiesto Gomez ma per gennaio non ci sono spiragli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è il nome di Alejandro Gomez in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Montella per questo calciomercato di gennaio. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport il quale spiega che, però, per questa sessione di calciomercato non ci sono spiragli. Il Milan deve portare avanti un mercato a costo zero e l'Atalanta - che sta cedendo Gagliardini all'Inter e tratta Kessiè col Chelsea - non vuole cedere altri gioielli. Quello di Gerard Deulofeu resta per i rossoneri il nome più caldo.