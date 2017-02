Milan, Montella: "Non scelsi la Samp perché ero prigioniero dei viola"

L'allenatore del Milan Vincenzo Montella, intervistato da La Domenica Sportiva, è tornato a parlare dell'avventura alla Sampdoria: "Scelsi la Samp dopo un lunghissimo corteggiamento e perché sono legatissimo ai blucerchiati. Essendo un giovane allenatore smaniavo per tornare al lavoro dopo mesi di inattività. Mi è dispiaciuto per come sono andate le cose, frutto anche del mercato invernale, ma sono contento che alla fine sia arrivata la salvezza. Non ho scelto la Samp per liberarmi dalla Fiorentina o perché mi sentivo prigioniero dei viola: volevo smettere di essere pagato per stare fermo e ributtarmi in pista".