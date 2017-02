Milan, Montella non vuol sentire parlare di crisi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Guai a parla di crisi, Vincenzo Montella non ci sta. Il Milan non vince da inizio gennaio contro il Cagliari, l’unico successo in campionato, poi un pareggio col Toro e due sconfitte contro Napoli e Udinese, (oltre all’eliminazione in Coppa Italia), ma i dati dicono che la squadra è migliorata sotto il profilo del gioco rispetto ad un girone fa. “Accetto sempre le critiche, non posso farmi prendere dall'emotività. Io devo continuare a lavorare, non sono preoccupato. Non è il momento peggiore da quando sono qui, all'inizio non avevo le certezze che invece ho adesso", ha spiegato l’allenatore campano. In conferenza stampa ha mostrato la solita serenità, ma anche lui sa quanto sia importante affrontare la Samp e tornare a vincere.

Il problema, sostanzialmente, è che in difesa c’è una vera e propria emergenza. Al punto che Romagnoli verrà utilizzato non come centrale ma come terzino sinistro e c’è anche la possibilità che Kucka venga schierato terzino destro perché Abate non è al top della forma. I centrali saranno Zapata e Paletta. Se invece Abate dovesse farcela, allora Kucka tornerebbe in linea mediana con Sosa e Pasalic o Bertolacci, tra questi due c’è sempre un continuo ballottaggio. Chi non prenderà parte al match dall’inizio è Locatelli, turno di riposo dopo le recenti prestazioni non eccezionali del canterano rossonero. In attacco Suso, Bacca e Deulofeu. E’ un Milan che dunque affronta la gara interna con la Samp in piena emergenza, una fase della stagione veramente complicata.

Capitolo mercato, il Milan prosegue la trattativa con Martin Caceres. L’uruguaiano però non ha ancora fornito una risposta definitiva ai rossoneri che potrebbe arrivare oggi. Galliani infatti ha proposto all’ex Juve un fisso da 250 mila euro più una parte bonus relativa alle presenze e al raggiungimento di obiettivi stagionali. Il club di via Aldo Rossi aspetta la risposta definitiva di Caceres, se dovesse dire di no, il Milan non andrebbe su un altro giocatore.