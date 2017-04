Milan, Montella: "Pronti mentalmente per il derby: non abbiamo paura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Vincenzo Montella, tecnico del Milan, in conferenza stampa sul derby contro l'Inter di sabato. "La prepariamo per cercare di vincerla. L'Inter ha grandi giocatori, si giocherà tanto a livello emozionale ma non servirà paura: dovremo mettere in campo il nostro meglio, tecnico e fisico, liberi e concentrati sulla vittoria. Siamo pronti mentalmente, tatticamente e sicuri tecnicamente. La gara d'andata ci ha insegnato che le gare non finiscono mai fino al triplice fischio. Ci mancano quei due punti e ci hanno insegnato che si può segnare anche al '95...".