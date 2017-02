Milan, Montella su Donnarumma: "Critiche nel destino di un campione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Domenica Sportiva, l'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato così del momento di Donnarumma, Bacca e Lapadula: "Donnarumma? Le critiche sono nel destino di ogni campione. Quando c'è una leggera flessione arrivano. Lui deve stare solamente sereno: è un ragazzo equilibrato ed è proprio nei periodi delle critiche che si cresce come calciatore alla sua età. Bacca? E' certo che ci aspettiamo di più da lui, ma Carlos resta un attaccante importante per il Milan. Ci sta di vivere un momento di flessione a livello realizzativo, ma Bacca deve continuare a lavorare serenamente e non perdere l'equilibrio. Lapadula? Ha avuto un leggero calo fisico. Non era al 100% in allenamento, ma lui è un guerriero".