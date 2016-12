Milan, Montella: "Supercoppa memorabile. Questo è il mio miglior momento"

Intervistato da SkySport, il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha fatto il punto sul momento personale e di squadra: "Come allenatore, credo questo sia il mio miglior periodo. Non è mai facile vincere un trofeo, la Supercoppa italiana è una cosa memorabile. Ci sono tanti allenatori che non hanno mai vinto nulla".

L'Aeroplanino prosegue parlando di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi: "L'ad era molto contento per la vittoria. È stato molto bello essere con lui in questa circostanza. Anche il presidente era molto felice. I complimenti fanno sempre molto piacere".