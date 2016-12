Milan, Montella: "Tanti italiani in rosa, magari ne giocano più di sette"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Queste, all'interno della conferenza stampa di Doha pre-Juventus, le parole di Vincenzo Montella sugli italiani in rosa. "Ne abbiamo tanti in rosa, magari ne giocano più di sette. Paletta ha il passaporto italiano. Se non è italiano lui... Sono arrivato qualche mese fa. Su dettame della società stiamo costruendo un progetto con tanti giovani e tanti italiani. Sono cresciuti tanto e il nostro obiettivo è quello di portarli sempre più in alto".".