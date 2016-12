Milan, Montolivo: "Il ko pre-Mondiale il momento più duro della mia carriera"

Il capitano del Milan Riccardo Montolivo, rispondendo alle domande dei tifosi, ha ricordato, a suo dire, il momento più duro della propria carriera: "Il momento più difficile per me da calciatore è stato l'infortunio pre-Mondiale, quando in amichevole contro l'Irlanda mi sono rotto la tibia tre giorni prima proprio della partenza: è stata una bella botta, sia fisicamente che moralmente, ma l'ho superata bene".