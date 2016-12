Milan, Niang non è sul mercato. Ma ora va rigenerato

© foto di Federico Gaetano

La batteria di attaccanti che comporrà il Milan alla ripresa del campionato, molto probabilmente non avrà Luiz Adriano, ormai ad un passo dal trasferirsi in Russia. Lo Spartak Mosca ha raggiunto un accordo economico con il giocatore e con il Milan, il cui ricavo da questa cessione sarà esiguo. Più che altro i rossoneri risparmieranno sull’ingaggio del brasiliano. Adriano resterà l’unico attaccante in partenza, perché Suso, Bacca, Niang e Lapadula non sono sul mercato secondo quanto fatto filtrare dalla società milanista.

In particolar modo ieri il Milan ha voluto spegnere le voci su un possibile addio di Niang. Il francese non andrà via a gennaio per fare cassa, sarà invece un elemento ancora più importante nel 2017 perché oltre a ricoprire il ruolo di esterno alto nel tridente potrebbe anche fare il centrale nel 4-3-3 in caso di emergenza o necessità.

Già in estate Montella lo aveva provato come punta centrale, con buoni risultati, ora però la missione del tecnico campano è quella di recuperare il giocatore sia fisicamente che mentalmente. Niang nelle ultime settimane è apparso irriconoscibile rispetto a quel giocatore che ha trascinato il Milan nella prima parte di stagione. Oltre a non segnare più, è apparso nuovamente in confusione, somiglia sempre di più alla brutta copia di se stesso, alla versione precedente alla trasformazione a Genova con Gasperini. L’obiettivo del Milan quindi non solo è di trattenerlo in rosa, ma anche di rigenerarlo sotto ogni aspetto. Niang è un giocatore con caratteristiche importanti per il modulo di Montella e recuperarlo sarebbe davvero importante. Nelle ultime giornante il Milan ha segnato poco con gli attaccanti, le gare contro Roma e Atalanta ma la stessa Supercoppa con la Juve, hanno evidenziato il periodo nero sotto l’aspetto realizzativo delle punte. Portare Niang ai livelli di inizio anno sarebbe davvero proficuo per tutta la squadra.