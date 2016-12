Milan, non solo Luiz Adriano: anche Ely, Vangioni e Honda in uscita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luiz Adriano lascerà a breve il Milan per legarsi allo Spartak Mosca, mentre La Gazzetta dello Sport sottolinea come il club rossonero risparmierà 25 milioni di euro lordi per l’ingaggio del brasiliano. Intanto il quotidiano in edicola scrive che anche Rodrigo Ely, Leonel Vangioni e Keisuke Honda sono in uscita da Milanello, ma la dirigenza rossonera non potrà ricavare grandi introiti da queste cessioni.