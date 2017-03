Milan, obiettivi dopo il closing: blindare Donnarumma poi tutto su Keita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giornale di questa mattina riporta i piani del nuovo Milan dopo il closing con i cinesi. Il primo obiettivo è quello di blindare il contratto di Gigio Donnarumma, presentando a Mino Raiola un progetto sportivo che punti al top in Italia e in Europa. Montella verrà confermato alla guida della squadra e Mirabelli, come primo regalo per l'allenatore, proverà ad acquistare Keita Balde, in rotta da tempo con la Lazio di Lotito.