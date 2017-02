Milan, obiettivo Wilshere: non verrà riscattato dal Bournemouth

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan segue da tempo Jack Wilshere, centrocampista di proprietà dell'Arsenal attualmente in prestito al Bournemouth. Secondo il Daily Telegraph il giocatore non verrà riscattato al termine della stagione, con i Gunners che se lo ritroveranno in rosa nonostante egli non interessi al tecnico Wenger. Proprio per questo possono sperare i rossoneri, visto che il contratto del giocatore è in scadenza nel 2018 e che nella prossima estate verrà lasciato partire da parte degli inglesi.