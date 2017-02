Milan, Ocampos: "L'obiettivo è vincere, modulo simile a quello del Genoa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carico per questa nuova avventura Ocampos che ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di questa sera contro il Bologna. "L'obiettivo è quello di vincere, non può essere altrimenti giocando nel Milan. Dobbiamo ottenere i tre punti e salire in classifica. Mi trovo molto bene, non è differente con il modulo di Genoa, nessun problema con il sistema di gioco di Montella".