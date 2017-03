Milan, Ocampos: "Voglio crescere ancora. Mi piacerebbe restare qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Ocampos ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Chievo 3-1: “Sono entrato e sono stato fortunato, devo continuare così lavorando e giocando du più. Juve-Milan? Queste sono le grandi partite che tutti i calciatori vogliono giocare. Ci stiamo preparando perché sarà una partita difficile. Suso? Sta bene, ha preso un colpo ma non sembra grave. Devo migliorare in tutto, spero che quest’anno al Milan io possa fare questo salto che mi manca sempre. Voglio diventare un calciatore top. Montella è un grande allenatore, spero di fare questo salto di qualità che mi manca ancora. Restare al Milan? Mi piacerebbe tanto, voglio restare qui in questa grande squadra dove si può lavorare bene”.