Milan, Paletta senza rinnovo può tornare all'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriel Paletta può tornare all'Atalanta. Secondo quanto riporta bergamonerazzurra.com, dopo il no del Milan al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018, il difensore italo-argentino avrebbe iniziato a guardarsi intorno e i nerazzurri lo riabbraccerebbero più che volentieri per sostituire Stendardo o il partente Caldara.