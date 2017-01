Milan, parte l’assalto ad Ocampos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il saluto di M’Baye Niang è ormai ufficiale, il francese andrà a giocare al Watford: “Desideravo la Premier League, sono molto felice”. L’ormai ex rossonero si è legato per sei mesi con la squadra di Mazzarri e nel corso di queste settimane proverà a convincere la famiglia Pozzo a riscattarlo: il prezzo è fissato a 18 milioni. Tanti rimpianti per Niang, la sua avventura milanista si è chiusa anticipatamente ma non ha voluto lanciare stoccate a Montella: “Con lui non si è rotto niente, è andata come è andata. Voglio bene a Montella, gli auguro il meglio”.

Per un giocatore che esce c’è uno che entra. Adriano Galliani ha puntato su Lucas Ocampos del Genoa. Dovrebbe essere l’unico vero obiettivo di questo fine gennaio per la squadra rossonera. I contatti con Preziosi sono già avviati, Ocampos ha pure un accordo di massima con il Milan, bisogna solo attendere che il Grifone lo rimpiazzi sul mercato. Sono in corso contatti con Ibarbo e Palladino, entrambi potrebbero approdare in Liguria, appena Preziosi ufficializzerà un acquisto, il Milan sarà pronto a chiudere per l’argentino.

Il classe 1994 è il prescelto dalla società di via Aldo Rossi e dovrebbe andare a rinforzare la batteria di esterni che il Milan possiede in questo momento. Suso, Deulofeu, Bonaventura e Ocampos, pronti per dare il via ad un girone di ritorno tutto concentrato sul campionato, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il fatto che Preziosi e Galliani abbiano già un patto di massima e che Ocampos sia convinto di passare in rossonero prima di tornare a Marsiglia in estate, per fine prestito, allora tutto porta a pensare che l’operazione possa realmente andare in porto. Il Milan è pronto a chiudere il mercato con l’ultimo acquisto.