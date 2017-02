Milan, Pasalic: "Col Bologna gara folle. A Doha trionfo importante"

© foto di DANIELE MASCOLO

Il centrocampista rossonero Mario Pasalic, intervistato da Milan TV, ha parlato delle reti che hanno segnato fin qui la sua stagione, ovvero il rigore decisivo in Supercoppa e il gol al Dall'Ara: "Non mi sento l’uomo della storia, sono cose che succedono, magari la prossima volta capiterà a qualcun altro. Sono cose che capitano e naturalmente sono molto contento, ma specialmente a Bologna non si è trattato solo di un mio gol, ma di un gol di tutta la squadra perché nell'ultima mezz'ora abbiamo giocato in due in meno. È stata una gara davvero folle, è tutto l'anno che giochiamo compatti, da squadra, ma in quel momento è stato ancora più importante. Il rigore di Doha? In quel momento non mi sono reso conto di cosa avevo fatto e di cosa stava succedendo, ma dopo qualche giorno a casa ho realizzato quanto era importante per una squadra così giovane vincere un trofeo e quanto lo è stato anche per i tifosi. Prima di calciare il rigore ero molto calmo e concentrato, avevo già deciso in anticipo dove tirare ed è andato tutto bene".