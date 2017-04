Milan, Pasalic: "Vincere il derby passo importante verso il nostro obiettivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Mario Pasalic ha commentato il successo contro il Palermo ai microfoni di Milan Tv: "Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra - evidenzia Milannews.it -. Ammonizione? Non ho visto l’avversario arrivare, ho fatto un fallo stupido. Spero che la squadra possa vincere comunque il derby. Il derby? Battere l’Inter è molto importante, oggi loro hanno perso e ora siamo davanti a loro. Vincere il derby sarebbe un passo importante verso il nostro obiettivo. Oggi noi abbiamo pensato solo a noi stessi e alla nostra partita. Futuro? Vediamo a fine stagione cosa succederà. Aspettiamo e vediamo cosa succederà".