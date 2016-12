Milan, per l'attacco idea Borini del Sunderland: prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, oltre alla Roma anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Fabio Borini.

L'attaccante del Sunderland, reduce da 5 gare giocate in Premier League in questa stagione e dal gran gol segnato a 'Old Trafford' contro il Manchester United, potrebbe essere infatti il nuovo nome per il reparto offensivo di casa rossonera, di fronte a un'operazione che ambo le società sarebbero disposte a portare avanti solamente in prestito con diritto di riscatto.