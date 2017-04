© foto di J.M.Colomo

Non tramonta l'idea Mateo Kovacic per il Milan. Centrocampista croato, in Italia già con la maglia dell'Inter, è una delle prime alternative per Zinedine Zidane ma non un titolare in casa Real Madrid. Per questo l'addio non è da escludere e, secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, è un nome forte per il centrocampo del Milan che verrà che in casa Blancos segue anche le due punte Karim Benzema e Alvaro Morata.