Milan, prosegue la trattativa per Orsolini: oggi nuovi contatti con l'agente

© foto di Federico Gaetano

Grande talento del calcio italiano, Riccardo Orsolini si sta mettendo in mostra nel campionato di Serie B con la maglia dell'Ascoli. Prestazioni che hanno attirato le attenzioni di tanti club di Serie A. In primis il Milan, in questo momento la squadra più avanti nella corsa al calciatore bianconero. Oggi - riporta gianlucadimarzio.com - ci sono stati dei nuovi contatti tra Galliani e Di Campli, agente del calciatore. La società rossonera ha chiesto qualche giorno di tempo, attendendo di risolvere qualche situazione in uscita (ad esempio quella che riguarda Luiz Adriano) e l'ok dei cinesi. All'Ascoli, invece, il Milan ha offerto 3 milioni più il cartellino di Felicioli, calciatore già in prestito ai rossoneri che però vorrebbero 4 milioni per il proprio gioiellino.