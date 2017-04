Milan, rebus Deulofeu. Ma la sua volontà sarà decisiva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Resterà con noi". Le parole di Robert Fernandez, direttore tecnico del Barcellona, scuotono la tifoseria del Milan. Perché sono incentrate su Gerard Deulofeu, che anche nel derby è stato tra i migliori in campo. I blaugrana hanno la possibilità di riscattare (dall'Everton) il proprio prodotto del vivaio per 12 milioni di euro, l'intenzione sembra quella. Però attenzione, scrive milannews.it, perché la volontà del giocatore sarà decisiva. E potrebbe essere diversa: l'esterno potrebbe preferire un posto da titolare in rossonero al ruolo di riserva nel Barcellona. E Marco Fassone, nuovo CEO del Milan, sta lavorando proprio su quest'aspetto.