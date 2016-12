Milan, regista e attaccante esterno sono le priorità sul mercato

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, al di là dei nomi, sono due le necessità del Milan, cioè un regista e un attaccante esterno: la posizione più delicata è sicuramente quella davanti alla difesa dove, dopo il grave infortunio di Montolivo, l’unico centrocampista di ruolo è Manuel Locatelli. Il giovane rossonero sta rispondendo benissimo alle grandi pressioni, ma è chiaro che gli farebbe comodo un giocatore che possa dargli il cambio. In quella posizione, Sosa non ha convinto, mentre il rientrante Bertolacci se l’è cavata abbastanza bene, anche se si tratta comunque di un adattamento. Anche in attacco sugli esterni la coperta è piuttosto corta, soprattutto a destra dove manca una vera alternativa a Suso: il suo alter ego dovrebbe essere Honda, ma il giapponese non sembra dare le giuste garanzie a Montella e a gennaio potrebbe anche fare le valigie. Un attaccante esterno sarebbe quindi molto utile al tecnico milanista, che altrimenti sarà costretto ad adattare qualche altro giocatore in quel ruolo o sperare che Suso non abbia mai problemi fisici o di squalifiche.