Milan, Romagnoli: "Vogliamo un trofeo. Con fiducia e umiltà"

© foto di Federico Gaetano

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanTv dal ritiro rossonero di Doha alla vigilia della Supercoppa italiana contro la Juventus: "E' una sfida affascinante, molto importante per noi. Sarebbe un bel traguardo per noi vincere un trofeo. L'aspettiamo con molta fiducia e molta umiltà. Indipendentemente da come giocano dietro se a tre o quattro giocano sempre forti. L'importante è che scendiamo in campo convinti di poterli battere. Miglior Milan contro la Roma? Siamo tutti consapevoli che ci giochiamo tanto, per tanti sarebbe il primo trofeo. In Coppa Italia meritavamo noi e abbiamo perso e in campionato ce la siamo giocata alla pari contro la Juventus. Quindi ce la giochiamo. Non so chi giocherà ma gli attaccanti loro penso siano quelli più forti che ci sono in Italia. Affrontarli è bello anche se duro. Paletta? E' un buonissimo difensore Gabriel e mi trovo bene con lui. Bertolacci? A briscola l'ho battuto in aereo (ride, ndr). Sono molto contento che sia tornato e che stia giocando bene. Spero che domani faccia ancora bene".