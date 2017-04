Milan, si complica la trattativa per il rinnovo di Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si complica la trattativa per il rinnovo di Suso col Milan, secondo Sky Sport. Nei mesi scorsi Galliani, con l'ok di Fassone, aveva trovato l'accordo per un prolungamento fino al 2021 a 3 milioni a stagione, ma l'accordo non era stato messo nero su bianco e ora è tutto da rifare. Anche perché l'entourage di Suso ha vorrebbe capire meglio il progetto e le prospettive della nuova società.