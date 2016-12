Milan, si muove il mercato: un rinnovo, un addio e una rinuncia

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Giornata rovente per il mercato del Milan, con tre operazioni che hanno trovato una definizione. Ieri infatti è praticamente arrivato l’ok da parte del gruppo cinese per il rinnovo di Giacomo Bonaventura fino al 2020 con ingaggio raddoppiato. Dopo l’accordo verbale tra Raiola e Galliani, l’attuale dirigenza ha ottenuto il placet di Sino Europe Sport per il prolungamento dell’ex Atalanta. Un giocatore fondamentale che ha dimostrato sul campo di poter indossare la maglia rossonera e di onorarla con grandi prestazioni. Il focus principale però è su Luiz Adriano, le trattative sono arrivate praticamente ai dettagli per il passaggio del brasiliano allo Spartak Mosca.

Ieri è arrivata l’intesa di massima tra Galliani, l’agente Gilmar Veloz e il club russo. Tutte le parti sono d’accordo per questo trasferimento, il Milan però guadagnerà poco o nulla con il cartellino del giocatore. L’unica nota positiva è relativa al risparmio dell’ingaggio di Adriano, poiché al Milan fino ad ora ha percepito cifre astronomiche rispetto al resto del gruppo, nonostante il ruolo marginale sia nella scorsa stagione che nell’attuale annata. La terza notizia di mercato dopo il rinnovo di Bonaventura e l’addio di Adriano, riguarda Orsolini.

L’esterno d’attacco dell’Ascoli non è un obiettivo condiviso tra l’attuale dirigenza e Ses, i cinesi a quanto pare preferiscono puntare su profili più pronti e gente più esperta per il Milan. Il problema però resta di natura economica, se nemmeno con la vendita di Adriano il club incasserà soldi, come penserà di autofinanziarsi per gennaio? Sarà dura con questo andamento rinforzare il gruppo di Montella ed è per questo che si prevede un mercato molto difficile per il Milan.