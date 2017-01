Milan, Sosa: "Brutto inizio ma non siamo in difficoltà. Voglio restare qui"

© foto di Federico De Luca

Dopo la gara persa col Napoli, José Sosa ha parlato a Rai Due: "Non è bastato, non volevamo questo risultato e non volevamo iniziare così. Non siamo difficoltà, ancora manco tanto, non abbiamo iniziato nella maniera giusta e non dobbiamo perdere ciò che abbiamo fatto nella prima parte di campionato. Futuro? Ho sentito un paio di cose ma non guardo al mercato, ha parlato il mio procuratore, è stato chiaro, lui parla con la società io penso a giocare. Restare al Milan? Certo, sono qui da poco e sono contentissimo, non posso dire altro. Napoli? Ho sempre parlato bene, non ho giocato anche per questioni tattiche di Mazzarri, ma ho sempre parlato benissimo della società e dei tifosi".