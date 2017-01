Milan, Sosa sul suo futuro: "Felice di poter restare in questa squadra"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista del Milan José Sosa dopo il ko subito contro il Napoli: “A fine gara fine ho sofferto un po' perché non giocavo da tanto tempo e contro questo Napoli non era facile. Nessun problema fisico".

Sulla prestazione: "E' difficile pensare a qualcosa di positivo dopo una sconfitta, ma domani è un altro giorno e penseremo a migliorare per iniziare le partita in un'altra maniera".

Sulla permanenza e sul no al Trabzonzpor: "Il mio procuratore è stato chiaro, sono contentissimo di restare qui, in questa squadra, con dei compagni con cui mi trovo sempre meglio".

Sulla squadra: "Adesso si vede una squadra diversa da inizio campionato, il nervosismo delle prime partite non c'è più. Si vede una squadra unita che sa quello che vuole".

Sulle differenze rispetto alla prima esperienza in Italia: "In quel tempo davanti c'erano Cavani, Lavezzi ed Hamsik davanti, non era facile giocare".