Milan, Sport sicuro: il Barça non ha ancora deciso su Deulofeu

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Dopo l'annuncio di questa mattina del Mundo Deportivo, il quotidiano catalano Sport fa il punto sul futuro di Gerard Deulofeu: secondo il quotidiano, che cita fonti interne al club blaugrana, il Barça non ha ancora preso una decisione sul giocatore, visto che la clausola di recompra sarà attiva fino al 30 giugno. Prima di tutto il Barcellona dovrà infatti decidere chi sarà il prossimo allenatore. A quel punto, saranno tre le strade percorribili: ricomprare Deulofeu per tenerlo in rosa, ricomprarlo per venderlo a ben più dei 12 milioni eventualmente spesi, o rinunciare alla recompra.